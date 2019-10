Les vendes de cotxes pugen un 10% al setembre

Segons Xavier Calvís de l’Associació d’Importadors és el primer increment en vuit mesos

Les vendes de cotxes nous es van recuperar lleugerament al setembre. Segons Xavier Calvís, president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra, durant el mes passat les operacions de compravenda es van incrementar en un 10%, una xifra que no “salva” les caigudes dels vuit mesos anteriors. De fet, segons les dades recollides per l’AIVA, del gener a l’agost, les xifres han empitjorat un 16% en relació amb l’any passat. A banda Calvís destaca que malgrat que al setembre van pujar les vendes tant de cotxes de gasoil com de gasolina, de gener a setembre s’ha registrat una tendència interanual a