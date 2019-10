Contraban, motiu d'expulsió

La justícia avala l’expulsió d’un home que va ser enxampat amb 116 paquets de tabac a la duana del Pas. Va cometre una infracció administrativa però la decisió d’impedir-li l’entrada al país es justifica per la transcendència de l’activitat il·lícita que afecta, inclús, les relacions exteriors.

No va cometre un delicte però la sala administrativa del Tribunal Superior considera que la naturalesa de l’activitat (contraban de tabac) justifica que se l’hagi expulsat del Principat durant tres anys. “Encara que es tracta en aquest cas de la comissió d’una infracció administrativa i no d’un il·lícit penal, cal tenir en compte que aquella té una especial transcendència, que repercuteix fins i tot en l’àmbit de les relacions amb tercers Estats que es veuen perjudicats pel contraban”, resol la sentència. L’home va ser interceptat a la duana del Pas amb 116 paquets de tabac que, segons va assegurar, no