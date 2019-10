120 joves recorren totes les parròquies amb la Gimkna't

Una trentena d’equips amb més de cent vint participants en total han participat en la Gimkna’t a 7 bandes d’enguany, la qual ha tingut com a fil conductor els 600 anys del Consell de la Terra. Així, el joves que s’han sumat a aquesta iniciativa del Govern d’Andorra han concursat en diferents proves relacionades amb aquesta institució per tal de guanyar forfets, entrades per Ferrari Land i per atraccions turístiques del Principat, entre molts altres obsequis que han estat lliurats pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, de la subsíndica Meritxell Palmitjavila i de les conselleres i consellers