Indignació dels estudiants de Dret amb la degana

Els alumnes demanen que el col·legi doni alguna resposta per les declaracions de Bellocq

Actualitzada 04/10/2019 a les 12:48

Martí Pons Andorra la Vella

Els estudiants del màster, del bàtxelor i dels programes de formació continuada en Dret a la Universitat d’Andorra (UdA) demanen que el Col·legi d’Advocats aclareixi si les declaracions de la degana, Sophie Bellocq, que va assegurar que el màster no està al nivell d’altres països i que cal fer alguns canvis en el pla d’estudis per garantir la qualitat dels estudiants, és extensiva a la resta de la junta del col·legi o la degana va parlar a títol personal.

El rector de l’UdA, Miquel Nicolau, que va convocar una reunió informativa per poder aclarir els dubtes als estudiants, va assegurar que el pla d’estudis per al màster en Dret “és totalment de qualitat i equiparable al de qualsevol país europeu”.

La incertesa per part dels estudiants, però, va més enllà. Van assegurar que no entenien les paraules de Bellocq, considerant-les fora de context, “tenint en compte que el pla d’estudis ha estat aprovat i firmat en conveni amb el Col·legi d’Advocats”, va manifestar Xavi Vilanova, estudiant del màster. A més, consideren que aquests tipus de comentaris “fan mal” als estudiants perquè podria semblar que el prestigi de la universitat sigui inferior al d’altres centres, o que els alumnes no tinguin les suficients qualitats després d’estudiar el màster.

En aquest sentit, el rector va avalar les preocupacions dels estudiants i va assegurar que “no té cap tipus de sentit fer aquests tipus de declaracions sense que encara ara no hi hagi graduats en el màster”. Tot i així, Nicolau va explicar que va poder parlar amb Bellocq, tot assegurant que feia referència a “d’altres estudiants”, un fet que va generar dubtes entre els assistents, tenint en compte que el màster es va iniciar ara fa un any. També el rector va animar l’alumnat a poder mostrar les seves inquietuds de manera pública al·legant que “la força de l’estudiant pot ser molta”.

Després de la trobada, els estudiants de la universitat tenen previst obrir una plataforma digital per tractar entre ells la seva preocupació i podrien fer efectiva una carta a col·legi demanant una resposta de la junta.

