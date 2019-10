Malestar dels catòlics per l'acció feminista a l'església d'Escaldes

Actualitzada 01/10/2019 a les 12:35

PREOCUPATS PER LA DESOBEDIÈNCIA

Un dels punts que també han molestat en alguns cercles catòlics és el fet que les feministes reconeguessin que anaven a desobeir les instruccions que s’havia donat des de l’administració per a la manifestació. Govern va trametre a les feministes que la manifestació no era legal i per tant no es podien posar cons a la carretera, indicant que la marxa s’hauria de fer per la vorera. El col·lectiu, però, va decidir desobeir les instruccions i durant parts del trajecte va marxar per la carretera. Les fonts consultades van indicar que no entenen per què no s’hi va fer res.

Una part dels catòlics han estat compartint des de dissabte la indignació que senten per l’acció feminista contra l’església escaldenca de Sant Pere Màrtir en el curs de la manifestació pro avortista. Quan les 200 feministes van arribar a la plaça de l’església, baixant d’Encamp a Andorra la Vella, es van aturar per fer una concentració. Van omplir l’entrada del lloc de culte de cartells amb lemes com Fora els rosaris del nostres ovaris, Muerta por aborto clandestino o Por via oral o vaginal, al mateix temps que es van escoltar alguns eslògans a favor de l’avortament i contra el posicionament de l’Església i per últim van llançar perxes al terra i píndoles abortives.Dins de l’església, mentre es feia la missa es van anar sentint sorolls, però no hi va haver constància del que estava passant fins que va acabar el servei. L’acció va caure força malament, segons diverses fonts consultades, però no hi va haver cap incident directe més enllà del malestar. Les mateixes fonts va indicar que haurien volgut que es tingués el mateix respecte que es manté des del catolicisme andorrà envers les opinions diferents. El que més va molestar, segons les fonts, és que s’utilitzés l’església per col·locar els cartells.