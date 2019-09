Espot i Ubach fan 30 trobades bilaterals per impulsar la cimera i l'acord d'associació

Actualitzada 29/09/2019 a les 06:48

Ricard Poy Andorra la Vella

L’estada de Xavier Espot i Maria Ubach a l’assemblea de les Nacions Unides a Nova York ha servit per a mantenir una trentena de trobades amb representants del mateix nombre de països. La part fonamental ha estat “en reunions amb països llatinoamericans per demanar suport a la cimera i també amb estats de la UE per rebre el seu ajut en l’acord d’associació”, segons va explicar ahir el gap de govern. Espot fa un balanç “molt positiu” de les trobades i destaca que “he pogut prendre part en certàmens concrets com el Fòrum de la Unesco sobre educació on hem pogut explicar el nostre model”. Destaca que “de mica en mica anem agafant visibilitat com a país i posem de manifest els aspectes en què som avantguardistes”. El secretari general de l’ONU, António Guterres, va felicitar Andorra “pel posicionament al costat dels plantejaments de l’organisme”.

#2 Ciutadana

(29/09/19 21:18)



#1 Pepe

(29/09/19 17:03)