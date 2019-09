Govern instal·la un dispositiu per dissuadir els conductors d'augmentar la velocitat

Els conductors correran menys quan passin per l’avinguda Tarragona

Actualitzada 28/09/2019 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

Els conductors correran menys quan passin per l’avinguda Tarragona. El Govern, responsable de la via, ha instal·lat un nou dispositiu a la CG1 per tal de dissuadir els conductors d’accelerar quan viatgin per aquesta carretera: una caixa groga que s’ha col·locat sobre l’estructura amb cartells que va caure fa uns mesos.

Segons Jaume Bonell, cap de l’àrea de Mobilitat, la voluntat del Govern és garantir i millorar la seguretat de tothom qui passa per l’avinguda Tarragona, vianants i conductors, prevenint les accelerades que normalment es registren a la zona.

El dispositiu, que es troba a l’alçada rotonda de l’Estació Nacional d’Autobusos, ja es troba en funcionament. La velocitat permesa en aquest tram és de cinquanta quilòmetres per hora. En sentit baixada, s’ha col·locat un altre dispostiu de control de velocitat després de la rotonda del quilòmetre zero.

