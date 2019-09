Actualitzada 28/09/2019 a les 06:41

“Mega rumba cubana per primera vegada a Andorra”, diu l’anunci. L’històric grup cubà de salsa NG La Banda tocarà per primera vegada al Principat aquest vespre al Bar Ta Cuba. La formació, liderada pel flautista José Luis Cortés, està considerada com la inventora de la timba, un estil musical molt mogut dins la música cubana. Una oportunitat única per gaudir de la salsa en estat pur.