Actualitzada 28/09/2019 a les 06:41

Una dona resident va ser atropellada per un turisme durant la tarda de dimecres. Segons ha informat la policia, la víctima, de 43 anys, va ser envestida per un turisme a les 17.52 hores a l’altura del carrer Prat de la Creu, número 94. El vehicle implicat en l’accident és un Toyota Rav 4, amb matrícula andorrana. No ha transcendit l’estat després de l’accident.