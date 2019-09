La facilitat d'implementar noves tecnologies al país, tema principal de la Jornada Empresa

Actualitzada 27/09/2019 a les 06:45

Òscar Serrano Andorra la Vella

Instaurar avenços tecnològics i aprofitar la mida del país per fer-ho amb més lleugeresa i simplicitat. Aquest va ser el fil argumental que es va seguir durant l’“exitosa” Jornada Empresa d’ahir, que també va servir per engrescar el petit comerç a treballar amb les noves tecnologies. Marc Vidal, especialista en economia digital, va incitar a fer una col·laboració entre Andorra Telecom i les petites empreses per diferenciar-se de la resta de països: “Una de les coses positives que té Andorra és la mida i la facilitat per crear xarxes, i crec que si totes les empreses treballessin juntes el país podria ser pioner en negocis connectats amb la tecnologia.” Una d’aquestes implementacions tecnològiques és el 5G, el qual arribarà al país l’estiu vinent, segons Jordi Nadal, director de l’entitat: “Començarà amb una prova pilot al nucli urbà format per Andorra la Vella i Escaldes.”