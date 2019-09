Els advocats reclamen més seguiment del compliment de les penes

La degana del Col·legi, Sophie Bellocq, ha assegurat durant la cerimònia de la toga de quatre nous advocats que actualment hi ha "desordre" i s'hauria de crear un registre dels embargaments per dur un control més exhaustiu

Un instant de la cerimònia de la toga celebrada aquest matí

Actualitzada 27/09/2019 a les 17:11

Andorra la Vella

La degana del Col·legi d'advocats, Sophie Bellocq, ha reclamat en el discurs el dia de Sant Raimon de Penyafort una millora del seguiment jurídic complet de les execucions de les penes. Segons Bellocq, el sistema actual "no funciona" i hi ha un "desordre" que cal solucionar. La degana dels advocats també ha afirmat que hi ha un desgavell amb els embargaments i ha destacat la necessitat de crear un registre per dur un control més exhaustiu. En aquest sentit, ha informat que es posaran en marxa diverses taules de treball amb diversos agents per resoldre aquest problema. Bellocq també ha assenyalat la necessitat d'un codi de família que s'adapti a l'actualitat i ha deixat clar que el col·legi no comparteix la proposició de l'anterior legislatura "pel tracte a la dona i el dibuix d'una família prehistòrica que no correspon a la realitat social".

La jornada de Sant Raimon de Penyafort ha començat amb una conferència sobre la deontologia de l'advocat en la lluita contra el blanqueig de capitals i ha seguit amb la cerimònia de la toga per celebrar l'entrada de quatre nous advocats i els 25 anys de servei de Lluís Ruiz.