Polèmica mort d'un policia pel tret amb l'arma del cos

Actualitzada 26/09/2019 a les 12:41

ROBEN EN UNA BOTIGA D'ESCALDES

La policia investiga el robatori d’un equip electrònic en una botiga d’Escaldes-Engordany. Segons fonts properes al cas, el robatori va tenir lloc ahir, durant l’horari d’atenció al públic. Concretament, el lladre va accedir al local com un client més i en va sostreure un dels aparells exposats, d’alta gamma, aprofitant un descuit dels botiguers. De moment, el delinqüent no ha estat arrestat ni ha transcendit l’objecte robat.

Un membre del cos de policia va morir a conseqüència d’un tret disparat per l’arma reglamentària. L’agent, encampadà i de més de quaranta anys, es trobava en una baixa de llarga durada i amb possibles símptomes depressius, segons van indicar fonts properes al cas. Els fets van tenir lloc el cap de setmana passat i la mort es va produir, suposadament a casa d’un familiar, sense que ningú més hi intervingués. Dins del cos s’ha generat una forta controvèrsia relacionada amb el fet que l’home es trobava en una baixa que, segons les fonts, oscil·lava entre un i dos anys. En aquest context s’ha generat una forta contestació respecte al fet que agents que es troben en una situació de baixa puguin tenir a casa, o fins i tot portar a fora del domicili, l’arma reglamentària.La polèmica se centra en el fet que una persona amb problemes de salut pot acabar sent un perill per a si mateixa i per a la resta si té a mà una arma de foc, segons van indicar fonts policials. La situació ja ha generat una reacció dins del cos i s’ha engegat un pla, segons les mateixes fonts, perquè s’elabori un reglament que impedeixi que en les situacions de baixa els agents puguin tenir la pistola reglamentària. Hi ha, però, diferents opinions respecte a quin ha de ser el grau de limitació, amb un corrent que aposta per una prohibició total i un altre que considera que cal analitzar cada circumstància i posteriorment establir on es poden posar les limitacions. Una font d’aquest segon col·lectiu va manifestar que aquest tipus de desgràcies poden provocar reglamentacions en calent que no responguin a la necessitat real, sinó a la frustració del moment.