Mor l'excopríncep francès Jacques Chirac als 86 anys

L'expresident de la República francesa entre 1995 i 2007, i que va visitar Andorra el setembre de 1997, ha mort aquest matí envoltat per la família, segons ha informat el seu gendre, Fréderic Salat-Baroux

Actualitzada 26/09/2019 a les 13:13

Redacció / Agències Andorra la Vella

L'expresident de França i copríncep entre 1995 i 2007, Jacques Chirac, ha mort aquest matí als 86 anys. La notícia l'ha difós el seu gendre, Frédéric Salat-Baroux, a través d'un comunicat on ha explicat que ha mort a casa "en pau" i rodejat de la família.

L'excopríncep francès va visitar Andorra el 15 i 16 de setembre del 1997. L'excap d'Estat va dur a terme un recorregut per totes les parròquies, on milers de persones es van aplegar per veure'l. Chirac es va mostrar molt proper amb la gent, amb qui va fer encaixades de mans, petons als nens, breus converses, signatures d'autògrafs i fotografies. En els discursos que va realitzar al Consell General i a la Plaça del Poble l'excopríncep va insistir a promoure l'increment de les relacions culturals i econòmiques entre Andorra i França i a preservar el medi ambient i la bona reputació comercial i bancària del país.

Chirac va néixer a París el 29 de novembre de 1932 i va començar la carrera política amb George Pompidou, qui el va nomenar ministre a principi dels anys setanta. Posteriorment va ser escollit alcalde de París, on va governar des del 1977 i el 1995, quan va assumir el càrrec de President de la República de França. Va ser el primer regidor de Paris en ser escollit per sufragi universal i estava retirat de la política i la vida pública després de patir un accident vascular cerebral l'any 2005.