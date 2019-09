Gallardo es compromet a resoldre les demandes laborals del Pas

El ministre proposa un parell de xerrades per donar a conèixer les ofertes laborals existents a aquest nucli de població i els incentius per fer-ho

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest matí una reunió amb els empresaris i veïns del Pas de la Casa on la principal proposta ha estat "donar una resposta a les demandes laborals de les empreses" a través d'una "col·laboració conjunta" amb "el servei d'ocupació", serà la realització d'un parell de xerrades on es donaran a conèixer "les ofertes laborals i incentius" per treballar al Pas de la Casa ha afirmat Gallardo.

D'altra banda, el president de l'Associació de Veïns i comerciants del Pas de la Casa ha insistit en que "el tema del autobus és prioritari" i que ha estat una qüestió "molt desagradable" durant les últimes setmanes.

Per la seva part, el president d'Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier ha remarcat la importància de que el Govern d'Andorra junt el Comú treballen per "l'agilització dels papers" de tots aquells treballadors temporers fronterers que vulguin quedar-se al Pas de la Casa, ja que busquen "gent més qualificada" i la situació a hores d'ara és que "falta gent d'hotels, dels restaurants i de les botigues".

El pròxim 17 d'octubre és preveu repetir una altra reunió entorn el rol econòmic del Pas de la Casa.