El cos de banders ha capturat l'animal que no podia volar tot i no presentar cap ferida a les ales

Un voltor a la plaça de la Rotonda Un membre del cos de banders en el moment de captura de l'animal E.F

Actualitzada 25/09/2019 a les 17:01

Redacció Andorra la Vella

Els banders han capturat aquesta tarda un voltor comú que es trobava enmig de la plaça de la Rotonda. L'animal, que en tot moment ha estat quiet perquè no podia volar, ha acaparat les mirades de tots els vianants que passejaven en aquell moment pel centre d'Andorra. El cos de banders ha assistit al lloc de fets i l'han capturat amb una xarxa per traslladar-lo fins al centre de recuperació de fauna, on l'animal es recuperarà i posteriorment el tornaran a deixar en llibertat. Segons els banders, el voltor no presentava cap ferida i es desconeixen les causes sobre per què ha acabat a la plaça de la Rotonda. Tot i així, el cos apunta que l'animal presentava signes d'haver menjat molt i que segurament no podia alçar el vol perquè pesava més de l'habitual.

#2 Voltor XXL mai vist

(25/09/19 17:20)



#1 la mechaá

(25/09/19 17:18)