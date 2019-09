La caça de l'isard tanca amb 135 captures i 4 sancions

La setmana de la caça permetia realitzar 168 captures als 556 caçadors del Principat agrupats en un total de 50 colles

Investiguen la caça furtiva d'un isard a la setmana cinegètica Una parella de banders en el transcurs de l'activitat de recompte de la cabana d'isards. ARXIU

Actualitzada 24/09/2019 a les 13:06

Redacció Andorra la Vella

La setmana de la caça s'ha tancat amb 135 captures de les 168 permeses, 4 d'aquestes comportant alguna infracció. Per percentatges, s'ha caçat el 80,3% dels exemplars permesos, una xifra semblant a la de l'any passat que va ser de 83,3%, segons ha exposat Govern en un comunicat. Així doncs, encara que hi hagi hagut un increment del nombre total capturat a causa de l’augment dels isards comptabilitzats, es manté la tendència dels darrers anys.

La setmana de la caça d’enguany va començar el passat diumenge 15 de setembre

i ha finalitzat aquest diumenge dia 22 amb la participació de 556 caçadors agrupats

en un total de 50 colles. Pel que fa als expedients sancionadors, dos són per desplaçar dos isards d'una manera prohibida i les altres dues per no ser el titular de la llicència especial. Cadascuna de les sancions comporta una multa de 2.000 euros i la inhabilitació durant 3 anys de la llicència de caça o per obtenir-la. També s'ha aprofitat per recollir mostres biològiques dels animals que permet al Departament de Medi Ambient continuar coneixent l’estat sanitari de la cabana d’isards al Principat. El Cos de Banders ha agraït la participació dels caçadors tant en la recollida de mostres biològiques dels animals com en el recompte general. Govern ha recordat que el termini fixat pel retorn de les anelles per part dels caçadors finalitza el 7 d’octubre.