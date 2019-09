Les feministes titllen d'“absurd” el discurs del 'youtuber misogin'

Destaquen que “aquest home creu que pot faltar al respecte a tothom”

Les associacions feministes afirmen que el discurs del youtuber misogin és “absurd” i “no té base”. “Ell intenta plantejar-ho com una ofensa i és al revés, el seu discurs no es pot rebatre perquè no té sentit”, va indicar Aurora Baena, secretària d’Acció Feminista. També van destacar que “aquest home creu que pot faltar al respecte a tothom, amb la forma de pensar i estimar de les persones”, va afegir Vanessa M.Cortés, presidenta de Stop Violències. Els col·lectius feministes se senten satisfets de “la tasca que estem fent, ara es veu la rancietat que estava amagada sota la catifa, i

