Es realitzaran modificacions en la mesura per donar resposta a casos concrets del mercat

El Govern proposarà una sèrie de modificacions a una nova congelació del preu del lloguer més enllà de l’IPC per tal de matisar la limitació d’aquesta mesura urgent que permet controlar la situació del mercat. Segons el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la mesura de limitació que s’està aplicant actualment, i que es va posar en marxa a principis d’any, “era molt lineal i no donava resposta a casos concrets del mercat de l’habitatge”. La idea de l’executiu, segons el ministre Filloy, és dur a terme aquests canvis per aplicar-los abans que finalitzi l’any. Filloy va destacar