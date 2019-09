Pisco espera triplicar el nombre de votants per a les eleccions portugueses

El candidat del PS de Portugal per al Consell d'Europa ha animat els residents que vagin a les urnes com ho van fer per les europees

Actualitzada 19/09/2019 a les 13:32

Redacció Andorra la Vella

El candidat del PS de Portugal per al Consell d'Europa, Paulo Pisco, ha visitat Andorra per trobar-se amb el partit socialdemòcrata, amb motiu de les eleccions que tindran lloc al país lusità el pròxim 6 d'octubre. Pisco s'ha mostrat esperançat perquè els residents portuguesos, que són 7.000 electors, vagin a votar i ha manifestat que espera que el nombre es tripliqui, tal com va passar amb les eleccions europees, ja que els comicis anteriors per escollir candidat a Portugal van comptar amb prop d'un miler de persones. Paulo Pisco, que ha destacat la bona relació que hi ha entre Andorra i Portugal, i ha afirmat que si el partit guanya treballarà per tornar a posar en funcionament el consolat a Andorra i millorar la situació actual dels portuguesos. Així mateix, Pisco ha destacat la importància del "Programa Regressar", un pla que va engegar el govern portugés el passat més de juny per fer tornar molts residents al seu país, amb ajudes econòmiques de fins a 6.500 euros.