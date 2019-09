Assegura que Govern respectarà la decisió dels tribunals sigui quina sigui

El cap de Govern, Xavier Espot, considera que la petició de recusació que l’advocat Josep Anton Silvestre va fer del fiscal general dilluns passat en l’entorn del cas BPA no té fonament jurídic. En ser preguntat al respecte, el cap de Govern va expressar la seva opinió “com a antic batlle”, i va manifestar que “no veig gaire fonament jurídic en aquesta petició de recusació”. En tot cas, Espot va expressar que des de l’executiu “sempre respectem les decisions judicials”. “Govern és part del judici, llavors entenc que defensarà aquesta posició com no pot ser d’una altra manera”, va destacar

