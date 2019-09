El Consell Superior de Justícia demana més personal per a la Batllia

El president de l'ens, Enric Casadevall, ha explicat que ha tingut dues reunions amb el ministre Rossell perquè necessiten més treballadors i recursos econòmics

Casadevall demana més personal per a la Batllia

El president del Consell Superior de Justícia, Enric Casadevall, ha afirmat aquest matí durant la renovació dels batlles Àngels Moreno i Manel Santolària que la Batllia necessita més personal. Casadevall ha assegurat que ha mantingut dues reunions amb el ministre d'Interior i Justícia, Josep Maria Rossell, sobre aquest tema i que s'ha demanat la contractació de nous secretaris judicials, batlles, oficials i administratius, arran de la manca de recursos econòmics i de personal que pateix actualment la Batllia. Rossell ha matisat que la petició inicial per part del Consell Superior de Justícia era de més d'una trenta de persones però que finalment s'ha acordat que en siguin més d'una dotzena, i que la despesa d'aquestes contractacions es plasmaran en els pressupostos de l'any que ve.

Sobre la recusació de l'advocat Josep Antoni Silvestre, qui demana l'absolució del fiscal general per incompatibilitats familiars, el president del Consell Superior de Justícia ha comentat que "la petició està sent tractada", que s'està realitzant un informe, i que la setmana que ve hi haurà una resposta.

L'acte de renovació dels càrrecs dels batlles Àngels Moreno i Manel Santolària ha omplert la sala de la Justícia de la Casa de la Vall on hi han assistit familiars, amics, advocats, el fiscal general i els polítics Josep Pintat, Carine Montaner i Josep Majoral, entre d'altres.