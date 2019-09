Segons l'estimació de Govern, el PIB real va créixer l'any 2018 un 1,6%. La Cambra demana la creació d’una taula público-privada per treballar un pla estratègic que promogui un model de creixement sostenible i competitiu de l’economia

L'economia creix per sisè any consecutiu El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, a la presentació de l'Informe econòmic del 2018 Eva Bosch

Actualitzada 17/09/2019 a les 14:12

Redacció Andorra la Vella

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) ha presentat l’Informe econòmic del 2018, el qual ha registrat un creixement per 6è any consecutiu, tot i que ha perdut terreny respecte a les economies dels països veïns. En concret, segons l’estimació publicada pel Govern, el PIB real va créixer l’any 2018 a una taxa de l’1,6%, una dècima menys que el 2017. Ara bé, en comparació internacional, per segon any consecutiu, l’economia andorrana va créixer menys que les economies veïnes d’Espanya i França, i també que el conjunt de la Unió Europea.

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, ha demanat la creació d’una taula integrada pels sectors públic i privat per "treballar un pla estratègic per consensuar les bases d’un model econòmic i social que persegueixi aquesta visió de país". Des de la CCIS també s'ha proposat deu recomanacions estratègiques per encarar els reptes de futur del país, algunes de les quals són la transformació digital de les empreses, promoure una activitat turística basada en la qualitat o la competitivitat del comerç. Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, s'ha compromès a "no augmentar la càrrega impositiva" i ha afirmat que s'està treballant una major "simplificació administrativa per tal de reduir la burocràcia, fomentar l'emprenedoria i la inversió estrangera".