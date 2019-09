Ajornat el judici del 'cas BPA' fins al 14 d'octubre

La vista per la primera causa del dossier s'ha reiniciat aquest matí i ha quedat suspesa fins al 14 d'octubre

Comença el judici del 'cas BPA' El nou Tribunal que jutja el 'cas BPA' aquest matí a Prada Casadet Fernando Galindo

Actualitzada 16/09/2019 a les 12:23

Redacció Andorra la Vella

El primer judici del 'cas BPA' s'ha reanudat aquest matí poc abans de dos quarts d'onze a la sala habilitada a Prada Casadet i els magistrats han decidit ajornar-lo fins al 14 d'octubre per la qüestió prèvia plantejada per un advocat. Els magistrats han fet una pausa per deliberar la petició d'un lletrat perquè Melània Zamora, que va morir l'11 de juliol passat, era actor civil i el lletrat argumenta que el judici no es pot celebrar fins que s'obri el testament i es conegui qui són els hereus i si volen continuar exercint l'acció civil i el tribunal ha acceptat la demanda i ha posposat la vista durant un mes. L'advocat que representa la família s'ha oposat a la petició de suspendre les sessions.

El Tribunal de Corts que jutja la causa està presidit per Enric Anglada i es completa amb Concepció Baron i Jacques Richiardi després que hagi quedat fora Josep Maria Pijuan en prosperar la recusació que va presentar contra ell l'advocat Josep Antoni Silvestre. La vista se celebra pel processament de 25 empleats del banc amb diferents responsabilitats, entre ells l'exconseller delegat, Joan Pau Miquel, amb acusacions de blanqueig per la relació amb el cas Gao Ping, que van motivar el dossier que es va començar a jutjar el gener del 2018.

La previsió era que les parts exposarien durant aquesta setmana les qüestions prèvies i el Tribunal de Corts les examinarà en una pausa de dues setmanes, per reprendre el judici de nou durant la segona setmana d'octubre, com finalment s'ha decidit avui mateix.

