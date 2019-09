Actualitzada 16/09/2019 a les 06:48

Andorra Telecom va advertir amb un tuit d’una nova estafa per robar dades. Segons la companyia, alguns clients han rebut un missatge SMS amb un enllaç que els indica que l’han de prémer per tal de validar el seu número de WhatsApp. Adverteixen que es tracta d’un engany i no recomanen clicar a l’enllaç, ja que es tractaria d’una tàctica de pishing o robatori de dades.