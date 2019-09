Respecte a les decisions dels elegits pel poble

Les feministes reivindiquen legalitzar l’avortament durant el discurs final a Andorra la Vella

“Com a home, com a ciutadà i com a president de la República Francesa, sempre he defensat la igualtat de sexes. Com a Copríncep, no em correspon dir a un poble que tria els seus representants si ha d’acceptar o no l’avortament.” Malgrat haver abordat la qüestió en declaracions als periodistes, el Copríncep francès va tractar de nou la polèmica al voltant de la interrupció de l’embaràs en el seu discurs a la plaça del Poble. Prèviament, durant el discurs del cap de Govern, que el va precedir, una desena de feministes van voler fer visible el clam per la

#11 I mos prínceps [més] que defensors!

(14/09/19 18:36)



#10 craso error!

(14/09/19 17:20)



#9 andorrana

(14/09/19 17:17)



#8 Planned Parenthood

(14/09/19 16:04)



#7 Despenalitzem

(14/09/19 15:58)



#6 Carles campolongo

(14/09/19 15:31)



#5 Julia

(14/09/19 12:35)



#4 Pels seus fets els coneixereu ...

(14/09/19 11:55)



#3 Cavall de Troya

(14/09/19 10:32)



#2 Pels seus fets els coneixereu

(14/09/19 09:50)

Veure’n més