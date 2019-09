Es remet al paper institucional que li marca la Constitució i recorda que la decisió sobre la despenalització li pertoca al poble, que ja es va pronunciar les eleccions passades

Era una incògnita si el Copríncep francès, Emmanuel Macron, faria cap al·lusió al tema candent de la legalització de l’avortament. I sí. A preguntes de la premsa finalment ho va fer. I també al discurs final a la plaça del Poble. Insistint en el seu paper institucional –“m’expresso aquí com a Copríncep”– i remetent-se per tant a la Constitució. “Penso en les dones que viuen aquesta situació, amb molta consideració, però estic lligat a les institucions”, va dir. No és tasca seva prendre decisions, sinó protegir la independència d’Andorra, amb la Constitució “com va ser votada” com a pal de

