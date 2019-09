Les tasques d'excavació del túnel de Tresponts segueixen aturades

La Generalitat insta l’UTE adjudicatària a complir els terminis pactats per a l’acabament

Les tasques de perforació de les galeries d’evacuació del túnel de Tresponts continuaven ahir aturades. Fonts properes als treballs van explicar que els operaris d’Obres Subterrànies, S. A. (Ossa), l’empresa subcontractada per excavar l’equipament de la carretera C-14, continuaven retirant el material necessari per executar la part pendent.

Mentrestant, l’UTE formada per Acciona i Copcisa, adjudicatària de les millores en aquest tram de carretera, segueix treballant a la zona i durant els pròxims dies es preveu que comenci la preparació de l’estructura exterior de formigó de les sortides d'emergència.

De les quatre galeries que tindrà el túnel, les dues de la boca