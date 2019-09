Chato, destituït

Gallardo prescindeix de la seva mà dreta en comprovar que va mentir

Anna Rodríguez Andorra la Vella

Al final ha estat una qüestió de lleialtat. El cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar ahir en roda de premsa la decisió del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, de cessar el fins ara secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, per pèrdua de confiança. La gota que ha fet vessar el got és la desobediència del segon a bord de Gallardo, que tot i la prohibició explicita del seu superior va seguir participant en partits com a observador d’arbitral durant els mesos d’agost i setembre. “Malgrat que en cap cas ha infringit la Llei de Funció Pública, per una qüestió ètica i estètica es va acordar que després del nomenament el secretari d’Estat plegaria de les activitats com a àrbitre i observador, tant a escala nacional com internacional. Ara, Govern ha pogut constatar que no ha estat així”, va assegurar ahir el cap de Govern.

Concretament, l’executiu ha pogut comprovar que els dies 13 d’agost i 6 de setembre, ja en plena polèmica, Chato va fer d’observador arbitral en dos matxs celebrats a Irlanda del Nord. A diferència del partit Andorra-França de l’11 de juny, la seva participació en aquests partits no va ser autoritzada pel seu superior. “Entenem que aquest primer partit es va celebrar només dos dies després del nomenament, així que era difícil assegurar la seva celebració si el senyor Chato no hi participava. El cas dels partits a Irlanda del Nord és diferent”, va narrar Espot.

En aquest sentit, el cap de Govern va explicar que Chato no va justificar de manera suficient la seva intervenció als partits i només va assegurar que es tractava de “compromisos ineludibles”. “Encara que sigui així, no hi ha cap explicació que disculpi el fet de no haver-ho comunicat al seu ministre”, va dir Espot, que també va manifestar el ple suport a la decisió de Gallardo.



Manté la plaça de funcionari

Malgrat la degradació, Chato no perdrà, en cap cas, el lloc com a funcionari, ja que es tracta d’una posició que s’ha guanyat gràcies a un concurs públic. “Des de l’executiu ara ens centrarem a trobar el millor perfil per ocupar una secretaria d’Estat de gran importància”, va explicar Espot.

Després de fer-se pública la decisió, demòcrates i liberals van emetre comunicats assegurant el ple suport al Govern en la destitució de Salustià Chato. Amb tot, durant la compareixença, el cap de Govern es va refermar en les declaracions realitzades durant la setmana passada, tot assegurant que només la nova informació ha precipitat el cessament. “És una situació incòmoda per a l’executiu, però encara més per al ministre Gallardo, que manté una relació d’amistat amb Salustia Chato”, va afirmar.

Més contundent es va mostrar el Partit Socialdemòcrata, titllant el posicionament de Govern de mediocre, alhora que va criticar la mediatització de l’afer Chato. “Amb tan poc de temps al capdavant de l’executiu, el Govern ja està donant molt mala imatge, més existint antecedents. La legislatura passada la consellera general Meritxell Mateu, de Demòcrates, ja va haver de dimitir per una qüestió semblant”, va recordar Rosa Gili en roda de premsa.

Per la seva banda, terceravia va rebutjar posicionar-se sobre la destitució en considerar que el cessament ha deixat la polèmica closa.



Es mantindrà l’exclusivitat

Respecte a la controvèrsia al voltant de l’exclusivitat dels funcionaris, el cap de Govern va assegurar que l’afer Chato no obrirà la veda per autoritzar la doble ocupació d’aquests ni incitarà un nou canvi de la Llei de Funció Pública, reformada durant aquest any. “El que preveiem com a Govern és acabar de definir en quines circumstàncies la doble tasca del funcionari contribueix a la comunitat científica o l’interès general. En cap cas ens plantegem permetre, de manera generalitzada, compatibilitzar la feina com a funcionari amb una altra en el sector privat”, va assegurar Espot.

“S’han de considerar diverses qüestions, el salari n’és una. No és el mateix que un funcionari realitzi una segona activitat de manera puntual un o dos cops al mes que fer-ho de manera regular cada setmana. De la mateixa manera, és problemàtic que algú facturi més de la seva segona activitat que de la tasca com a funcionari. Són qüestions que tindrem en compte a l’hora de redactar aquest reglament”, va cloure Espot.



ELS FETS

-El 27 d’agost, el sumari del ‘cas Cautxú’ destapa que el secretari d’Estat d’Economia va rebre, entre el 2015 i el 2018, 16.000 euros en retribucions de la FAF.



-Gallardo manté Chato en el càrrec. Malgrat que just després de donar-se a conèi-xer els sobresous el secretari d’Estat havia posat el càrrec a disposició de Gallardo, l’endemà d’esclatar la polèmica el ministre assegura que té la seva confiança.



-La gestió de l’‘afer Chato’ fa aflorar la incomoditat al grup liberal. El 30 d’agost dimiteixen Rossell, Martí i Montes.



-Espot assegura que Chato no va incomplir la Llei de Funció Pública en realitzar tasques d’arbitratge. El cap de Govern fa aquesta declaració el 3 de setembre però puntua­litza que es va produir una falta administrativa en no incloure els pagaments en la declaració de l’IRPF.



-Espot anuncia la destitució de Chato després de comprovar que va mentir.

