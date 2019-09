Petició perquè Macron es posicioni sobre l'avortament

L’associació feminista havia demanat una reunió però no serà possible per la reducció de la visita

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’associació feminista Stop Violències vol que el Copríncep francès, Emmanuel Macron, es posicioni en el seu discurs sobre el tema de l’avortament al Principat. “Demanem que doni la seva opinió i es posicioni en la temàtica de l’avortament públicament”, va matisar Vanessa M. Cortés, presidenta d’Stop Violències. L’associació havia demanat una reunió amb el cap d’Estat, però no serà possible per la reducció de la visita. “Al final només ve un dia i l’agenda no ho permet”, va afirmar la presidenta. Tot i això, es van reunir amb el seu representant a Andorra el 2 de setembre, qui els va aconsellar “que féssim una carta, i nosaltres l’hem feta i l’hem feta pública”, va assenyalar Cortés.

Denuncien que “el Govern no està fent la seva feina, ja que el Copríncep francès sempre ha ratificat les lleis que han sortit del Consell General, mai n’ha tombat cap, no com el Copríncep de la Seu d’Urgell”, va expressar Cortés. En l’escrit, l’associació va posar de manifest que “no podem avortar ni per violació, ni per risc de la mare o quan la vida d’aquell fetus no serà possible un cop nascut”. I continuen pensant que “és el nostre Consell General qui no té la suficient preocupació per la dona, i que el que vol el Govern de dreta és mantenir controlada la dona, sobretot en temes reproductius”, va argumentar Cortés.



El Copríncep francès, Emmanuel Macron, que visitarà el Principat divendres vinent, recorrerà totes les parròquies i es trobarà amb els cònsols a les seus dels comuns. La visita finalitzarà amb el parlament a la plaça del Poble de la capital davant d’autoritats i la ciutadania. En el marc d’aquest discurs i la possible actuació de l’associació feminista, Cortés va insinuar que “nosaltres no sabem què farem, tot depèn de com es posicioni el senyor Macron”.



Coincidint amb el Dia internacional pel dret a avortar, el 28 de setembre vinent Stop Violències ha organitzat una gran diada reivindicativa a favor de l’avortament al Principat. “Farem dues taules rodones, una sobre els països on ja està permès avortar i l’altra sobre aquells ens els quals encara estem treballant”, va avançar Cortés. Al llarg del dia tindran lloc activitats en què participaran diverses activistes d’arreu del ter­ritori. “Farem una manifestació des d’Encamp fins al Parc Central d’Andorra la Vella, on farem la lectura del manifest i un petit festival de música feminista amb actuacions com la d’Amabel Flores i Red Wine”, va manifestar Cortés. També va destacar que “venen unes 100 activistes des de Catalunya, i des de França també vindran companyes”, i això es dona perquè “ho hem internacionalitzat”, va afegir.

