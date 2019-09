Martín va facturar 43.000 € dels seus negocis a la FAF

El vicepresident i la dona ingressaven xecs indistintament en comptes de les seves societats, ja fossin per restaurant o obres

Ricard Poy Andorra la Vella

El vicepresident de la Federació de Futbol, Alfonso Martín Guillermo, i la seva dona, Noèlia Sousa Lopes, presidenta de la UE Extremenya, van facturar 43.000 euros de les seves empreses a la Federació de Futbol. Els diners els van cobrar per tres conceptes, bàsicament. Els àpats al restaurant Casa Teresa, propietat de Martín, per on van rebre 12.979 euros en una dotzena de xecs. L’import d’un dels talons és de 4.260 euros i n’hi ha cinc que superen els mil euros. Per la seva empresa Desigual, que es dedicava a fer obres, van obtenir 29.715 euros per dos xecs més, un de 20.000 rodons i un altre de 9.715.

La barreja entre el club i els negocis propis a l’hora de rebre diners de la federació es constata, segons la documentació del sumari, en el fet que dels quatre xecs emesos per a la UE Extremenya n’hi ha tres que s’endossen en comptes relacionats amb empreses del matrimoni. N’hi ha un de 4.600 euros que a la documentació adjunta específica que s’ingressa al compte d’Imagina Restauració per ordre de Noèlia Sousa, però en el recompte que fa el banc els diners suposadament van al compte de Casa Teresa. Un altre de 4.800 euros que va a un compte d’AN Gestors i un tercer de 3.500 euros que va a la Gestoria Central. Al mateix temps dos dels xecs que s’han emès per a Casa Teresa finalment també van al compte, o com a mínim així es recull en la informació adjuntada pel banc, d’Imagina Restauració. Dels 15.900 euros de xecs de la federació cap al club només en un de tres mil no consta que els diners anessin a un compte d’un dels negocis.

Tota la documentació relativa al vicepresident de la federació i a la seva dona, que presideix un dels clubs, es troba dins del sumari de l’operació Cautxú. Martín torna a optar a la vicepresidència de la Federació de Futbol, ja que ocupa el número dos de la candidatura que lidera Fèlix Àlvarez. Fonts properes al cas van indicar que com a vicepresident és dubtós que la federació el pogués tenir com a proveïdor de béns i serveis de l’organisme per la possible incompatibilitat que es podria estar cometent.

