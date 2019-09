El Consell General aprova els pressupostos dels grups

Actualitzada 10/09/2019 a les 06:39

Òscar Serrano Andorra la Vella

La subsíndica, Meritxell Palmitjavila, va fer oficial ahir l’aprovació dels pressupostos dels diferents grups parlamentaris per al 2020 com a decisió a destacar de la reunió de la junta de presidents de la setmana. Els caps dels diferents partits van acordar dividir la partida del pressupost de 818.160 euros en un import fix per grup, que se situarà en 81.500 euros, i un de variable en funció del nombre de consellers que constarà de 14.600 euros per polític.

Un altre tema que es va tractar a la junta va ser la formalització d’una reunió entre ministeris i delegacions d’arreu del món per tal de seguir una línia conjunta. La primera trobada serà la setmana vinent. De la mateixa manera, es va posar sobre la taula el calendari de sessions dels pròxims dos mesos. La d’arrencada del curs parlamentari serà dijous vinent a les 12 hores i s’examinarà i es votarà el projecte de llei per modificar el decret de la Seguretat Social. De cara a l’octubre es van fixar dues dates la mateixa setmana, dimarts 8 i dijous 10. En la primera, la sessió es focalitzarà en el jurament del dirigent demòcrata David Montané. El Consell també va parlar dels horaris a seguir en la visita del Copríncep francès a l’edifici institucional.