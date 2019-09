El cap d’Estat relaciona la visita d’Emmanuel Macron amb la defensa de la figura dels Coprínceps

El Copríncep episcopal va donar la tradicional missa de Meritxell ahir amb un discurs amb poques referències a la política local, apostant pel respecte a les minories i donant la benvinguda a la visita de l’altre copríncep, Emmanuel Macron.

L’arquebisbe Vives va començar l’acte religiós posant en relleu la visita del cap d’estat francès com a forma d’apropar el coprincipat al poble: “La trobada dels dos Coprínceps en sòl andorrà, l’intercanvi amb les autoritats i amb el poble andorrà farà que el coneguem més de prop i ell ens conegui.” Aspecte que han destacat com a positiu diferents responsables polítics com

#4 Respecte everywhere

(09/09/19 18:56)



#3 "Cui prodest scelus, is fecit"

(09/09/19 12:31)



#2 ra

(09/09/19 09:34)



#1 La Mitra

(09/09/19 07:57)