Detingut un jove de 21 anys per agredir la parella

La policia va detenir dijous passat un noi de 21 anys per agredir la seva parella. Els agents van ser requerits al domicili situat a la parròquia de Canillo, emportant-se al jove per un cas de maltractament entre cònjugues. Dos dies abans va tenir lloc una situació similar a Escaldes-Engordany entre una dona i un home residents de 42 i 65 anys respectivament. Es va requerir els serveis de la policia a l'exterior d'un bar de la parròquia per una agressió mútua entre una exparella. El divendres van ser detinguts una dona i un home no residents de 47 i 62 anys respectivament per transportar tabac de pipa sense tenir-ne la llicència. Durant un dispositiu de vigilància a la frontera de Portà, els membres del servei de la duana van controlar els interessats en un carrer del Pas de la Casa, trobant-se en possessió de 224 cartrons de tabac de pipa (56 quilograms amb un valor de 7.896€).

Pel que fa a les detencions contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir 13 persones la passada setmana. La que portava una major taxa d'alcoholèmia va ser un home resident de 42 anys, que va ser detingut la matinada de dissabte amb una taxa d'1,76 grams d'alcohol per litre de sang. El segueix un home resident de 40 anys, detingut en una parada rutinària la tarda de dimecres donant positiu amb una taxa d'1,72 grams per litre de sang. La matinada de divendres els agents van detenir un jove resident de 21 anys durant un control rutinari, detectant que el noi portava una taxa d'1,51 grams d'alcohol per litre de sang. Pel que fa al comís de drogues, la policia va detenir la tarda de dijous un home resident de 41 anys , qui tenia 130,30 grams de marihuana al seu domicili situat a Canillo. La matinada de dissabte els agents van detenir un home resident de 26 anys per portar 2,4 grams de cocaïna al cotxe, trobant-se aquest en un aparcament d'un local d'oci de la capital.