Vives recorda el respecte a la diversitat i la importància de la visita de Macron

El copríncep episcopal remarca en l'homilía de la missa solemne la importància de superar els prejudicis i combatre el racisme i la discriminació

Actualitzada 08/09/2019 a les 14:49

Redacció Andorra la Vella

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha centrat l'homilia de la missa solemne amb motiu del Dia de Mertixell en la propera visita al país que realitzarà el copríncep francès, Emmanuel Macron, i en els esforços per una educació basada en la diversitat. Segons ha exposat en el seu discurs al santuari de Mertixell, aquesta visita "ens ajudarà a estrènyer els llaços d'afecte i de consideració per la persona del nostre Copríncep" i "li agraïm els seus esforços com a Cap d'Estat per liderar com a Corpíncep d'Andorra el present i futur del nostre país". L'arquebisbe ha recordat l'inici de la Segona Guerra Mundial i ha instat a tothom a "superar els prejudicis i combatre totes les formes de racisme i discriminació, acceptant reconèixer en tota persona la dignitat fonamental".