Les noves freqüències i recorreguts causen malestar entre els usuaris

El cònsol d'Encamp, Jordi Torres, es reunirà amb el Govern per trobar solucions a les deficiències de les noves línies interurbanes entre la capital del Principat i el Pas de la Casa. En els darrers dies, els usuaris d’aquesta localitat s’han vist especialment afectats pels canvis que s’han introduït a l’L4, que han modificat els horaris i recorreguts habituals dels autobusos.

Veïns i treballadors de la zona han manifestat el seu desacord per les noves freqüències de pas, ja que tant al matí com a la tarda s’han perdut trenta minuts. Concretament, el primer autobús de la jornada surt 30 minuts