El ministre d'Economia es reuneix amb els seus homòlegs a Turquia i la Xina

07/09/2019

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprofitat la seva visita a la 88a Fira d’Esmirna per realitzar trobades bilaterals amb els seus homòlegs internacionals a la Xina, Turquia i Bhutan.

A banda d’abordar les relacions comercials i les possibilitats d’inversió existents tant a Andorra com a la resta de països, les trobades han servit per plantejar relacions de col·laboració per fer més atractiva la proposta de turisme del Principat, amb especial èmfasi en el turisme de neu.

Amb el delegat de Turquia, a més a més, Gallardo ha tingut l’oportunitat de conèixer el model de zona franca per a regions tecnològiques d’aquest país, fet que ha palesat l’interès mutu d’estrènyer relacions.

Andorra ha assistit a la Fira d'Esmirna convidada pel Govern turc. En aquest esdeveniment, hi participen 190 representants de 39 països, entre ells 13 ministres.