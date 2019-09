Casadevall considera positiu que es torni a reprendre el 'cas BPA'

El president del CSJ confia que el judici es traslladi a la nova seu de la Justícia abans de l’estiu del 2020

El president del Consell Superior de Justícia, Enric Casadevall, considera que la represa del judici pel cas BPA, que està fixada per al dilluns dia 16 de setembre, és una bona notícia. “És positiu que es tornin a reprendre les sessions d’aquest judici, no pot estar parat”, va manifestar. “Ens convé acabar aquest judici perquè darrere d’aquest vindran els altres”, va afegir el president del CSJ, que no va voler entrar a valorar sobre quin recorregut podria tenir la nova represa després de les dues suspensions que ha patit l’afer, la darrera de les quals per les recusacions que va

