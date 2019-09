El Govern andorrà i l’espanyol han acordat que comencin el curs escolar 2020-2021

La formació professional pròpia del sistema educatiu espanyol ja té data, començarà el pròxim curs 2020-2021. Així ho va avançar ahir l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, que va posar en relleu la necessitat de portar disciplines importants per al país com farmàcia i turisme.

Tant el govern espanyol com l’executiu andorrà han arribat a l’acord de començar aquesta nova branca formativa de cara al pròxim cicle escolar. “Des de Madrid hi han donat el vistiplau i de moment començarem oferint les FP de farmàcia i turisme a partir del pròxim curs escolar”, va dir Ros. Tot i començar amb només aquestes dues