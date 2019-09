El cap de Govern, Xavier Espot, inaugura aquesta tarda la 36a edició de la Universitat d’Estiu d’Andorra al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Sota el títol Innovar per a un món sostenible, les ponències reflexionaran sobre la cerca de solucions creatives per construir un model de vida nou i que sigui just, solidari i sostenible, prenent la innovació com un element clau per donar resposta i solucions als grans objectius de l’Agenda 2030. D’aquesta manera, des de les conferències es debatrà una temàtica propera a la que es tractarà a la XXVII Cimera iberoamericana de caps d'estat i de