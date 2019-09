El cònsol afirma que la intenció és instar formalment el Govern que recuperi el projecte i analitzi si hi ha possibilitats de tirar-lo endavant

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres Arauz, ja ha parlat amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, de la necessitat de recuperar el projecte de la carretera de la Solana, al Pas de la Casa, per avaluar si és viable. La intenció és ara fer una demanda formal al Govern al respecte. “En vaig estar parlant [amb el ministre], em va dir que era un projecte antic, que parlaria amb els tècnics per mirar de recuperar-lo. Hi ha hagut converses, formalment no ho hem fet, però abans d’acabar el mandat la voluntat serà fer-ho, instar el Govern que torni