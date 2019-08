Actualitzada 31/08/2019 a les 06:43

Una delegació de l’Elisi va arribar ahir a Andorra per tancar detalls de cara a la visita del Copríncep francès, Emmanuel Macron, el 13 i 14 de setembre, i fer el recorregut per les zones per on hauria de passar la comitiva amb visita a totes les parròquies.