Les vendes de les grans superfícies van augmentar un 4,8% al juny respecte al 2018

Actualitzada 30/08/2019 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials va augmentar un 4,8% al juny respecte al mateix mes de l’any anterior, tal i com ha recollit el departament d’Estadística. Per productes, les vendes en alimentació també han crescut però de manera més moderada (un 2,2%) respecte al 2018. La resta de productes ho han fet en un 6,9%. La nota difosa per Estadística posa de manifest que l’evolució dels dotze mesos constata que és a l’agost i al desembre quan es registra el major augment en les dues categories de productes com a conseqüència de la influència de la despesa turística. Respecte a les economies francesa i espanyola, l’índex andorrà està per sobre. Espanya ha crescut, però un 0,6%, i França ha baixat en un 2,1%.

D’altra banda, Estadística recull dades sobre el sexe dels treballadors i la jornada laboral que fan. Són majoritàriament dones (un 62,6%) i només un 6,3% dels empleats fa jornada parcial. Les dades pràcticament no varien.