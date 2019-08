La propera campanya de donació de sang de la Creu Roja serà el 17 i 18 de setembre

Actualitzada 29/08/2019 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

La Creu Roja Andorrana va anunciar ahir a través de les seves xarxes socials que la propera campanya de donació de sang que es realitzarà al Principat tindrà lloc el 17 i 18 de setembre al Prat del Roure, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. D’aquesta manera l'organisme andorrà continua amb l’objectiu d’augmentar les reserves de sang. Ja durant aquest any s’han organitzat diverses campanyes de donació de sang. A la darrera Marató de sang, celebrada el passat mes de maig, fins i tot, es van superar les 500 donacions del mig miler de persones, com ara membres dels cossos de Policia, de Banders i Protecció Civil, així com del BC MoraBanc, que es van apropar a la Sala Àgora del Comú d’Andorra la Vella durant les 12 hores que va durar. Abans, al mes de febrer, va tenir lloc una campanya de donació de sang emmarcada en el projecte realitzat per nens i nenes del primer curs de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà de les escoles d’Ordino, Encamp i Roc de Santa Coloma.