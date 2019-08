El portaveu del Govern diu que l’executiu no prohibirà la venda d’alcohol a les barres de festa major sinó que vol consensuar com reduir el consum

Jover rectifica Rossell sobre l'alcohol a les barres El ministre portaveu, Eric Jover va matisar les paraules de Rossell. SFG

Actualitzada 29/08/2019 a les 12:54

El portaveu del Govern, Èric Jover, va rectificar ahir el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en assegurar que l’executiu no prohibirà la venda d’alcohol a les barres de les festes majors. Divendres passat Rossell va proposar per reduir el consum d’alcohol a les festes majors que de la mateixa manera que està prohibit beure a la via pública, l’alcohol no es pugui adquirir al carrer, com per exemple a les barres de les festes majors.

“Entenc que més enllà de la literalitat de la frase,el que el ministre [Rossell] traduïa era la preocupació del Govern pel consum excessiu d’alcohol”, va indicar ahir Jover a la roda de premsa posterior al consell de ministres. “Els fets que van passar a Sant Julià estan lligats a l’alcohol i al consum entre menors, i hem d’estudiar la manera de veure de com podem fer que aquest consum es faci d’una forma més responsable”, va afegir.

Preguntat directament sobre si el Govern prohibirà la venda d’alcohol, el ministre portaveu va reiterar que “el que hem de fer és buscar els elements que porten a aquest consum i veure que podem fer amb els comuns perquè el consum es faci de manera responsable”.

Jover també va explicar que l’executiu analitzarà com s’està aplicant la Llei qualificada de seguretat pública per si s’escau canviar la manera d’aplicar-la o si es troben mancances fer alguna modificació per resoldre-les. Rossell també va dir divendres que a la llei, quan es fa referència a les festes majors, no estan suficientment acotades quines són les actuacions que s’haurien de fer. El ministre va demanar una modificació d'aquesta legislació.



Afectació a les comissions

Des de les comissions de festes del Principat consideren que la proposta de prohibició del ministre d’Interior seria una mesura que perjudicaria la qualitat de les celebracions. Un dels membres de la comissió de festes d’Encamp, Raul Fernández, considera que seria una acció massa dràstica i que no seria, en cap cas, la solució. “Si la gent vol beure alcohol ho farà igualment, així que la prohibició de les barres fomentaria el botellón”, considera Fernández, que, d’altra banda, està d’acord a “controlar una mica la nit, beure al carrer o la venda d’alcohol a menors”. Fernández assegura que una mesura similar els perjudicaria enormement. “Nosaltres perdríem l’única part d’ingressos que tenim”, explica.

Aquesta proposta del titular d’Interior també afectaria la qualitat de les festes majors de pobles més petits. Així ho asseguren des de la comissió de festes de Sornàs, que exposen que reben una subvenció del comú però que per cobrir totes les despeses es necessita el suport econòmic provinent de les barres. Aquests diners, tal com assenyala un dels seus membres, David Font, van a parar a activitats que són despesa segura, com ara els músics, la botifarrada, les xerrades o altra tipus d’activitats. “Tot això és un plus que aconseguim de la barra”, considera Font, que assegura que “gràcies als guanys de la barra cada cop tenim grups més bons i ha crescut la festa major”, afegeix. Font considera que amb aquesta mesura es promourà el botellón. Finalment, assegura que, com a mínim en la festa major de Sornàs d’aquest any, des de la barra s’ha deixat de vendre alcohol a persones, conegudes, que ja havien begut massa. Des de la comissió de festes de Llorts, Gil Llorens considera que, tot i que les subvencions i la recaptació d’sponsors ajuda, “de la barra surten tots els diners que aconseguim i amb quals podem fer les festes”, assegura. Llorens manifesta que als pobles petits la barra és com un punt de trobada entre els veïns.

#9 Hardcore rape

(29/08/19 17:58)



#8 Fracàs institucional

(29/08/19 15:00)



#7 Jordi Brau

(29/08/19 14:09)



#6 Olivier Bracque

(29/08/19 13:58)



#5 Pere

(29/08/19 10:35)



#4 Reflex social

(29/08/19 09:15)



#3 De barra a barra

(29/08/19 08:08)



#2 la perdiu

(29/08/19 07:59)



#1 Llei seca als carrers.

(29/08/19 07:44)