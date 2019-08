La ministra afirma que “tenim la vista posada en el que es fa a nivell internacional”

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va respondre ahir a la inquietud i les crítiques que ha provocat que entre el paquet de mesures anunciades pels partits que donen suport al Govern per tal de frenar l’impacte climàtic hi hagi una taxa per als vehicles de gasolina i gasoil. Calvó va recordar als concessionaris que ja la taxa actual que paguen els propietaris de vehicles té en compte paràmetres medioambientals –va en funció de les emissions de CO₂ – i que “el que hem de fer ara és mirar amb la perspectiva mediambiental internacional, que evoluciona molt de pressa

