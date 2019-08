Inici dels tràmits per a l'arribada dels refugiats

El Govern ja ha començat el procès amb la comunitat de Sant Egidi i vol que arribin a Andorra “al més aviat possible”

El Govern ja ha iniciat els tràmits per a l’arribada del segon grup de refugiats al Principat. Així ho ha afirmat el mateix executiu, qui ha explicat que aquest procès està encara en una fase inicial, per la qual cosa encara no es pot avançar quina serà la data exacta d’arribada. Malgrat això, s’ha pogut confirmar que la comunitat de Sant Egidi, impulsora del corredor humanitari, ja ha estat en contacte amb el Govern per iniciar els tràmits. L’executiu ha manifestat la seva voluntat perquè aquestes persones arribin al Principat “al més aviat possible”.

Fa aproximadament un mes, el responsable d’immigració