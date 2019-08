Andorra és el vuitè país amb el preu per hora més car de classes d'esquí

Una instrucció de 60 minuts oscil·la entre els 22 dòlars, que cobren els professors de nivell dos, fins als 15 dels novells

Un estudi elaborat per l’escola de monitors d’esquí d’Anglaterra revela que el preu per hora que es paga al Principat és el vuitè més alt d’entre les principals destinacions per realitzar aquest esport. Concretament, la mitjana surt a 22 dòlars l’hora per als professionals de nivell dos, mentre que els novells la cobren a 15. Fent una comparativa amb la resta de països, destaca el preu per hora que es paga a França, el més alt del món, i que arriba als 65 dòlars de mitjana per als professionals experts i de 28 entre els qui encara no han finalitzat