Actualitzada 22/08/2019 a les 06:48

L’executiu ha obert el termini per sol·licitar les ajudes econòmiques per fer els estudis d’ensenyament superior per al curs 2019-2020. Les demandes es podran fer a partir de dilluns que ve i fins al 27 de setembre i s’hauran de presentar amb la documentació pertinent al Servei de Tràmits.