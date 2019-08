La batllia ordena un escorcoll a la seu de la companyia a l’existir indicis de males praxis

Membres de la policia judicial van realitzar un escorcoll dimarts per ordre de la batllia en relació amb la investigació que s’està fent per presumptes irregularitats a Assegurances Generals que haurien portat la companyia a una situació delicada financerament. El problema deriva presumptament d’un forat econòmic que s’hauria creat com a conseqüència d’inversions d’alt risc que els responsables van fer per intentar compensar pèrdues que havien tingut en diferents operacions.

Una de les àrees on s’haurien produït els problemes és la de les assegurances de vida o pensió amb capitalització. Aquest tipus de producte financer es basa en aportacions que fa