Mor un resident de 39 anys ofegat a la platja de Guardamar del Segura Els serveis especials, durant la cerca del resident a la platja de Guardamar del Segura. Twitter Cruz Roja Guardamar

Actualitzada 21/08/2019 a les 13:53

Redacció Andorra la Vella

Un resident portuguès de 39 anys va morir ahir ofegat a la platja Les Ortigues de Guardamar del Segura (Alacant). Segons EFE, l'home va desaparéixer mentre es banyava amb la seva filla, que va donar l'alerta que l'havia perdut de vista al voltant de les 12.20 h. La Creu Roja, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van activar un servei de búsqueda que es va allargar unes quatre hores fins que finalment van trobar el cos sense vida prop de la vora del mar cap a les 16.30 hores. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons la Guardia Civil, aquella platja és coneguda per la seva perillositat i en el moment de la desaparició hi havia instal·lada la bandera groga.